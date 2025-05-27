大台南公車APP改版 可查YouBike

大台南公車APP與網站改版，即日起民眾可在路線中查到鄰近YouBike站點。（台南市政府提供）

2025/05/27 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕大台南公車APP與網站完成改版，即日起民眾可在路線中查到鄰近YouBike站點，「地圖版路線」也優化路線圖顯示方式，串連各種綠色運輸讓查詢更方便。

「大台南公車」APP下載量突破兩百萬次，每年查詢量超過兩億筆。交通局長王銘德指出，除了公車路網不斷優化，扮演「最後一哩」角色的YouBike微笑單車站點也不斷擴充，目前已有五九七站，藉由大台南公車APP與網站改版，整合YouBike資訊，讓民眾更便利。

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王銘德表示，新版查詢界面中，民眾可在地圖模式看到周邊YouBike站點位置，或在列表模式中看到附近有YouBike站點的站牌，也可即時查詢可借車輛數量及空位等資訊，搭公車時即可掌握規劃下一段行程，實現各種綠色運輸的無縫接軌。

此外，改版也優化「地圖版路線」查詢功能，同一條路線公車因應地方需求常有延駛、繞駛等不同行駛模式，過去同時顯示在同一張地圖上，非常複雜，改版後擴充則可分別查詢不同延繞駛路線的行經站位、預估到站時間等資訊。

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