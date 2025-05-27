（台南）盤點優化環境 通學守護專案啟動

市警局於學生上、放學時段規劃專案勤務，增派警力進駐校園周邊。（市府提供）

2025/05/27 05:30

檢討學區周邊交通設施、人行空間與接送動線 17處增科技執法

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府昨日宣布正式啟動「學生通學安全守護專案」，盤點並優化校園周邊通學環境，整合工程、教育與執法的三大面向，由交通局統籌會同教育局、警察局擬定綜合性防制策略，以實際行動具體守護學生通學安全。

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聚焦人車交織熱時、熱點及違規態樣

近期發生學童通學途中遭遇重大交通事故，造成傷亡，市長黃偉哲深表痛心與不捨，昨日宣布正式啟動「學生通學安全守護專案」，綜合性防制策略與執行項目指引，聚焦於學生上、放學人車交織的熱時與熱點區域，展開各項重點推動工作。

黃偉哲說，事故雖非發生於轄內，但秉持預防勝於補救原則，全面檢視並強化學童上、放學時段的交通安全，針對學區周邊進行交通設施、人行空間與接送動線等整體檢討與優化，透過道安會報機制強化跨局處協作，導入科技執法與分齡教育宣導，建立完整且可持續運作的守護專案。

增派警力交通疏導 並加強違規取締

交通局長王銘德表示，將針對校園周邊行人環境，由通學步道、路口交通工程設施優化，及相關標誌標線與人本設施的規劃，並檢視接送區設置合宜性；同時擴大科技執法建置，強化交通疏導與違規取締；並持續推動分齡教育課程與社區宣導，提升自我防護意識。

警察局長林國清表示，已啟動多項執法與疏導機制，聚焦於「通學熱時」、「校園熱點」與「重點違規態樣」三大策略方向推動；上、放學時段增派警力執行交通指揮、巡邏與違停取締任務，已於十七處校園重點路段設置多功能科技設備，整合違停、闖紅燈、超速等即時偵測與執法。

同時推動「順安專案」，聚焦道路障礙、人行道違停、行人違規、未依標誌標線停車再開、不停讓行人等五項行人交安重點違規進行執法。

教育局長鄭新輝表示，專案教育面向聚焦三大策略，包括「扎根交通安全觀念」、「強化通學安全引導」與「落實通學環境檢核」，並強化導護老師及志工的應變訓練與行動指引。

台南市正式啟動「學生通學安全守護專案」，將強化導護老師及志工的應變訓練與行動指引。（市府提供）

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