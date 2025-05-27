青埔智慧科技分館 7月底完工

原世客博「世界館」將打造青埔智慧科技分館，預計7月底完工。（記者李容萍攝）

2025/05/27 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二三世界客家博覽會」前年十月十五日落幕，原世客博「世界館」也是機場捷運A19站環球購物中心旁的亞矽創IOT展廳一樓，市府在此打造青埔智慧科技分館，斥資五六四○萬元進行室內裝修工程，今年二月廿四日開工，目前進度五十三％，預計七月底完工、十月開幕。

原世客博世界館打造

桃園市立圖書館館長施照輝表示，青埔智慧科技分館為虛實整合的智慧圖書館，佔地面積約一五三九平方公尺，室內空間挑高約六公尺，藏書約二萬餘冊，整體空間規劃包含服務櫃台、自助借還書區、期刊閱報區、資訊檢索區、兒童室、研習教室等設施，所提供智能化服務設備涵蓋RFID預約圖書自助借書服務、尋書導覽與架位管理系統、AI智慧互動書牆、智慧型電子書閱讀器、充電櫃等，可望成為桃園新亮點。

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施照輝說，青埔智慧科技分館正進行天花板施作，並同步進行電力及弱電配線等作業，部分系統櫃已先行丈量尺吋後續於場外製作。

市議員魏筠昨在市議會施政總質詢質疑亞矽IOT展廳的後續規劃上恐有行政成本增加與內耗問題，她指出，此建物早在二○二三年初就決定將展廳改做智慧圖書館及沈浸式展覽使用，但依舊將場館作價給桃園航空城公司，致使展廳空間一開始就難以彈性運用，桃園航空城公司在此僅做「房東」，而教育局為了營運智慧科技圖書館，每年必須支付六○○萬元的場地租金給航空城公司，未來科技設備維管、人事經費也會是一筆龐大支出，希望市府謹慎看待未來的營運。

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