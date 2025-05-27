進軍小馬亞太賽 桃園少棒聯隊授旗

桃園市少棒代表隊6月進軍小馬聯盟亞太區少棒賽，教育局長劉仲成（左二）授旗給中平國小小將黃偉捷（左三）。（記者李容萍攝）

2025/05/27 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市少棒代表隊在TOTO盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，取得六月進軍中國上海參加美國小馬聯盟亞太區少棒錦標賽資格，市府昨在中壢區舉辦授旗儀式暨慶功宴，由教育局長劉仲成授旗，市府體育局邀請去年世界棒球十二強冠軍隊教練及球星七人出席，局長許彥輝同時宣布啟動桃園棒球天使計畫，由七名球星分享棒球訓練及參賽經驗做公益，提升桃園基層棒球水準。

由中平、龜山、仁善少棒隊組成的桃園少棒代表隊，在全國少棒錦標賽冠車賽逆轉勝奪冠，這也是桃園市自二○一七年以來，暌違八年再度於這項全國少棒賽事奪冠，取得小馬聯盟亞太區少棒錦標賽全國代表權，劉仲成代表市長張善政為少棒代表隊授旗出征，預期祝旗開得勝。

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市府在去年世界棒球十二強台灣隊奪得冠軍後，設置棒球天使計畫，投入一千萬元支持桃園基層棒球，邀請國手出席基層學校棒球等訓練活動，以協助桃園三級棒球發展，獲獎教練、球星包括樂天教練曾豪駒、樂天黃子鵬、林立、陳晨威及味全朱育賢、中信江坤宇、富邦戴培峰七人，昨由許彥輝、桃園市棒球總顧問張滄彬等人陪同授旗及啟動棒球天使計畫。

劉仲成表示，桃園少棒代表隊即將代表國家參加美國小馬聯盟亞太區錦標賽，市長張善政支持提供這次出國獎勵金、比賽集訓費一七四萬元，相信代表隊會有好表現，也感謝職棒教練、選手大哥哥現身加油，也期勉小將們爭取好成績，未來能成為職棒選手。

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