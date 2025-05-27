為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園市長盃龍舟賽 週五龍潭大池舉行

    競爭激烈的龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，預計吸引萬人觀戰。（記者李容萍攝）

    競爭激烈的龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，預計吸引萬人觀戰。（記者李容萍攝）

    2025/05/27 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」將於五月卅日至六月一日在龍潭大池登場，總獎金一七二萬元、吸引一四八隊報名參加，重頭戲「市長盃龍舟賽」與「煙火晚會」估計將湧入數萬人潮，為維護交通秩序與安全，警方規劃一系列交通疏導與管制措施，確保活動順利進行。

    交通管制措施包括五月廿九日晚間八點至六月一日深夜十二點，期間龍潭區神龍路（龍元路至南龍路口）、龍元路（神龍路至中豐路口）將劃為行人徒步區，禁止車輛通行；中豐路自大五岔路口至凌雲國中一帶為重點管制域，將實施禁止迴轉、改道及號誌調整等措施；停車部分，除新龍路、中豐路兩側停車格與龍華路、公園路收費停車場，警方也規劃龍潭高中、凌雲國中及中豐路二三一巷設置免費停車場。

    另外，因應端午連假大量遊客湧入大溪老街、台七線、石門水庫、角板山等觀光景點，大溪警分局將於五月卅日至六月一日在大溪老城區周邊管制，包括普濟路禁止左轉得勝路，和平老街於上午九點至下午六點劃設行人徒步區，警方將於康莊路、和平路五岔路口實施交管；康莊路、得勝路口將於中午十二點至下午六點禁止車輛右轉進入得勝路，實施單行道管制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播