桃園市長盃龍舟賽 週五龍潭大池舉行

競爭激烈的龍潭歸鄉文化節龍舟賽將於端午連假登場，預計吸引萬人觀戰。（記者李容萍攝）

2025/05/27 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五龍潭歸鄉文化節—桃園市市長盃龍舟賽」將於五月卅日至六月一日在龍潭大池登場，總獎金一七二萬元、吸引一四八隊報名參加，重頭戲「市長盃龍舟賽」與「煙火晚會」估計將湧入數萬人潮，為維護交通秩序與安全，警方規劃一系列交通疏導與管制措施，確保活動順利進行。

交通管制措施包括五月廿九日晚間八點至六月一日深夜十二點，期間龍潭區神龍路（龍元路至南龍路口）、龍元路（神龍路至中豐路口）將劃為行人徒步區，禁止車輛通行；中豐路自大五岔路口至凌雲國中一帶為重點管制域，將實施禁止迴轉、改道及號誌調整等措施；停車部分，除新龍路、中豐路兩側停車格與龍華路、公園路收費停車場，警方也規劃龍潭高中、凌雲國中及中豐路二三一巷設置免費停車場。

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另外，因應端午連假大量遊客湧入大溪老街、台七線、石門水庫、角板山等觀光景點，大溪警分局將於五月卅日至六月一日在大溪老城區周邊管制，包括普濟路禁止左轉得勝路，和平老街於上午九點至下午六點劃設行人徒步區，警方將於康莊路、和平路五岔路口實施交管；康莊路、得勝路口將於中午十二點至下午六點禁止車輛右轉進入得勝路，實施單行道管制。

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