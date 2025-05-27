桃園管樂嘉年華5/30登場 6場大型盛宴

「2025桃園管樂嘉年華」5月30日登場，昨日記者會邀請金喇叭銅管5重奏演出。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/27 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕北台灣管樂迷期待的盛事「二○二五桃園管樂嘉年華」，五月卅日到六月八日於桃園藝文廣場、桃園展演中心登場，期間有六場大型音樂節目；國際節目部分，邀請日本指揮家下野竜也帶領廣島管樂團首度來台演出，六月六日舉辦售票音樂會、七日戶外演出，兩場演出曲目截然不同。

桃園管樂嘉年華昨由市長張善政、文化局長邱正生、策展人何康國、作曲家鍾耀光、英國指揮大師道格拉斯．柏斯托克為活動揭開序幕。

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首場全台28個管樂團演出

何康國表示，今年是二戰終戰八十週年，桃園是多元族群城市，桃園管樂嘉年華特地以「愛與和平」為主軸，五月卅日首場由龍潭愛樂管樂團再次作為平台，匯集全台廿八個管樂團演出「桃園群英會」二部曲；卅一日「指揮大師Bostock X愛與和平音樂會」，邀請指揮大師道格拉斯．伯斯托克帶領新竹艾默士管樂團，演釋歐亞知名作曲家代表作品；六月一日亞洲青年管樂匯演，今年改由公開徵選方式集結桃園聯隊，與日本沖繩市立美東中學吹奏部共同演出。

廣島管樂團首度來台表演

何康國表示，日本廣島在二戰中遭受核爆，今年特地邀請廣島管樂團來台演出，六月六日於桃園展演中心舉辦售票音樂會，並委託作曲家鍾耀光以畢卡索名畫打造全新音樂篇章，六月七日於藝文廣場進行戶外演出；六月八日壓軸場「時空台灣」，由桃園交響管樂團擔綱，結合音樂、影像、馬戲元素，呼應今年多元、互相、尊重的主軸。

文化局表示，除了大型音樂節目，活動週邊也以管樂為題，設計規劃兩區不同主題風格的管樂小舞台與市集區。相關活動詳情可至「桃演本舖」臉書粉絲專頁查詢。

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