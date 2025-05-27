公共滅火器 楊梅發生5起自爆

楊梅從去年至今發生五起公共滅火器自爆事件，發現內部都已鏽蝕嚴重。（議員鄭淑方提供）

2025/05/27 05:30

還在使用年限卻鏽蝕 公所初判是日曬雨淋造成 6/6前完成回收

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕楊梅區從去年八月至今年五月，陸續發生五起公共滅火器自爆事件，議員鄭淑方昨天質詢指出，這些滅火器都還在使用年限，內部卻早已鏽蝕嚴重，同批採購的尚有三百支未回收，市府在巡查與管理上明顯有漏洞；楊梅區公所表示，初判是長期日曬雨淋所致，預計六月六日前完成回收。

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議員要求市府清查 了解原因

鄭淑方指出，五起滅火器自爆分別發生於去年八月廿日埔心菜市場、十月廿二日中正路、今年三月廿七日永美路、四月十二日上湖二路、五月二日中正路，這些滅火器都還在使用年限，外觀可能看不出有問題，自爆後才發現內部早已鏽蝕嚴重，為此得回收同批次九四二支滅火器，但截至目前還有三百支尚未回收，對於這些「未爆彈」放置在哪裡？她要求市府徹底清查並了解自爆原因，同時檢討公共滅火器制度及責任歸屬，包括採購、巡查、維護等環節。

民政局長劉思遠表示，市府於二○一七年即規定，里基層工作經費不能再用來購買里鄰巷道滅火器，僅限於滅火器換粉，唯一能採購的是地方建設補助款，市府不另編列預算。

1萬多支藥劑過期 將更新或報廢

民政局表示，現有里鄰巷道滅火器，就設置地點、維護管理及教育訓練面向都有相關規範，每年均函知公所辦理清查，統計目前全市共有十一萬九六○五支，依據去年十一月廿二日完成的清查作業，有一萬○六五七支滅火器藥劑過期，已要求區公所依規定進行藥劑更新、更換或報廢。

消防局表示，路邊設置的公共滅火器屬自行設置，包括民眾或區公所、里辦公室等自行購置，主要是因應火災發生時便於取用，但相對也面臨室外日曬雨淋容易鏽蝕的風險，消防局定期協助各區隨機抽檢，並將抽檢結果函知區公所，進行後續督導及管理。

僅1起噴灑到人 經檢查無大礙

楊梅區公所表示，五起滅火器自爆事件，除埔心里有噴灑到人員情形，經醫院檢查無大礙，其餘為乾粉濺灑鄰近設施或物品，均立即派員至現場處理，經設備廠商初判，可能是長期日曬雨淋造成瓶身受潮鏽蝕，因瓶內壓力導致乾粉外洩，廠商已將現地恢復並承諾負起商家財損賠償。

楊梅區公所指出，發生自爆的滅火器是二○二二年以政府採購法公開招標所購置，目前已過保固期，今年三月卅一日已發文各里辦公處清查，預計回收九四二支滅火器，尚有瑞塘里三百支尚未回收，預計六月六日前能完成，以保障公共安全。

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