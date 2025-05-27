秀林國中繩索隊 跨縣市清除廢棄物

2025/05/27 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林國中繩索隊過去利用專業技能，協助太魯閣、立霧溪沿岸邊坡進行清潔工作，近日與台東東河鄉清潔隊攜手合作，針對金樽湧水溪沿岸邊坡，進行高難度的垃圾清理行動，採用繩索垂降共清除超過一千公斤的廢棄物，呼籲政府加大查緝力道，遏止非法傾倒。

鄰近太魯閣國家公園的秀林國中推動山林教育，六年成立「繩索隊」，由校內具攀岩及繩索背景的老師駱昌宏帶領，經在校園內培養學生繩索技能，訓練耐力與毅力後，四年前透過服務學習課程走出校園，以繩索垂降方式清理邊坡垃圾，到周邊社區及太魯閣山區清理邊坡上的廢棄物，廣獲好評。

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由於去年花蓮大地震重創太魯閣國家公園，多處邊坡持續不穩，駱昌宏見學生服務學習課程恐因安全疑慮停擺，於是提出到鄰居縣市台東服務的想法後，歷經半年籌備，一行五十二人利用這週末前往東河鄉與當地清潔隊到金樽湧水溪沿岸邊坡清理廢棄物。

駱昌宏說，這次台東淨山只清出七成的垃圾，「三天時間還是不夠」，由於校內戶外活動經費已全數投入，學校到七月前已無法再進行戶外活動，希望有企業能贊助繩索隊學生把周邊垃圾清理乾淨，甚至持續讓學生到台灣其他地方清理邊坡廢棄物，透過繩索活動走出偏鄉，找到翻轉人生的機會。

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