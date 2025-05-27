秀山消防分隊臨時廳舍 6月啟用

「秀山消防分隊臨時廳舍」經費170萬元，配置一輛救護車、一輛小水箱車，二間寢室、交誼廳、洗衣場。（記者陳奕劭攝）

2025/05/27 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市中和區秀山一帶居住約十萬人口，但當地沒有消防分隊，需仰賴鄰近分隊支援，路程超過十五分鐘，恐錯失黃金救災時間，立法委員張智倫爭取建置秀山消防分隊臨時廳舍，將於六月啟用，預計二○二九年在秀朗橋北側區段徵收區興建長期使用廳舍。

張智倫、立法委員林德福、市議員陳錦錠昨天視察秀山消防分隊臨時廳舍，張智倫表示，工程經費一七○萬元，配置一輛救護車、一輛小水箱車，二間寢室、交誼廳、洗衣場，預估可使用三年，六月底進駐五名隊員，可謂「CP值最高的臨時廳舍」；中和秀朗橋北側區段徵收開發工程施工中，預計二○二九年啟用並成立秀山消防分隊，可縮短五至十分鐘救災時間。

請繼續往下閱讀...

罷團質疑違反行政中立 張智倫澄清

另外，發起罷免張智倫的「倫刪立舒」（雙和罷團）昨天指控，張智倫與中和區東南里里長陳武雄廿五日舉辦銀髮族共餐活動，高聲呼籲在場民眾投下「不同意罷免」，質疑此舉違反行政中立，把珍貴的公共資源當成政治宣傳工具，公器私用干預選舉。

張智倫回應，他參加老人共餐主要談論里政，闡述立法院政績與地方建設，地方即將舉辦選舉，理應要告知民眾，呼籲大家勇於出門投票、行使公民權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法