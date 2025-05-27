世壯運30日閉幕 4分半煙火秀壓軸

雙北世界壯年運動會閉幕典禮，5月30日晚間7點於新北市美術館舉行。（記者羅國嘉攝）

2025/05/27 05:30

〔記者羅國嘉、賴筱桐／新北報導〕雙北世界壯年運動會將於五月卅日晚間七點在新北市美術館舉行閉幕典禮，主題為「We are the World」，融合音樂、光影、舞蹈與煙火，打造跨語言與文化的國際藝術饗宴。

文化局指出，閉幕典禮舞台設計融合新北市美術館的藝術特質，戶外園區打造四大光環境展演，包含「光之絮言」、「穿越之光」、「光之詩篇」與「星空共舞」，以建築、燈光與科技交織出城市美學，營造沉浸式體驗。

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閉幕卡司陣容邀請草屯囝仔、主題曲「敬夢想」主唱葛西瓦、DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋演出，安排男團Energy壓軸登場，獻上廿分鐘演唱，帶來經典舞曲「星期五晚上」及全新單曲「馬上去」。

文化局說，典禮最後將施放四分半的煙火秀，以絢爛色彩與節奏變化，象徵選手們的夢想旅程，為賽事畫下圓滿句點；活動開放民眾自由入場，建議搭乘大眾運輸前往，觀眾也可透過電視及網路平台收看直播。

綠美化環境景觀處表示，閉幕典禮迎賓綠廊以「守望鶯歌」為規劃主軸，針對主場館旁周邊道路綠美化，融合植栽設計、色彩配置與地景藝術元素，營造自然與文化共融的氛圍，選用金黃閃耀的金露花、姿態挺拔的仙丹花及鮮紅熱情的長紅木，讓環境充滿生命力。

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