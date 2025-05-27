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    首頁　>　生活

    341校接送區 3個月內總體檢

    2025/05/27 05:30

    〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁十九日發生三死十二傷的重大車禍，市議員卓冠廷、江怡臻昨在議會質詢關切校園周邊交通安全。警察局長廖訓誠回應，將在學成路、國成街口設置科技執法設備，預計七月底前完工；教育局長張明文允諾，針對全市三四一所學校的接送動線與通學安全，三個月內完成總體檢，有缺失或疑慮者進行改善。

    三峽學成路、國成街口設科技執法

    卓冠廷指出，事發後隔日他邀集市府至事故地點會勘，針對違規進入車輛禁行區、車速過快與學童通學安全等問題提出改善建議，請養護工程處研議增設減速平台、欄杆和實體人行道；警察局交通大隊研議取締超速車輛、建置科技執法，並敦促教育局盤點全市三四一所學校的通學環境。

    廖訓誠說明，初步規劃在學成路跟國成街口建置科技執法設備，針對不停讓行人、時段性禁行車輛違規取締，預計七月底前完工；工務局長馮兆麟表示，考量車道寬度受限，若設置實體人行道，恐壓縮車道空間，將與交通局研議，一週內確認人行道可行性與設計方案。

    江怡臻要求市府研議事故現場的行人優先區、減速措施等，各局處全力協助受害者及家屬、學校師生和社區民眾進行心理輔導，提供支持力量，並協助受害人究責求償。

    另外，車禍現場連日來有大批民眾擺放花卉、食品、布偶等物品悼念罹難者，三峽區公所廿五日派員恢復原狀。

    區公所表示，花卉與變質食品將轉至環保局處理，並舉行「淨爐儀式」，其他可食用食品、布偶將媒合給弱勢團體，祈福卡片視需要轉交家屬。

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