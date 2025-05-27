校園玩創意 「架高式」遊戲場受歡迎

林口區頭湖國小突破地形和空間限制，建構象徵夢想啟航的飛機造型高空遊具。（記者賴筱桐攝）

2025/05/27 05:30

連7年累計逾2.7億 教局今年再挹注3450萬 優化遊戲環境

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局近年優化校園遊戲環境，連續七年累計投入超過二．七億元經費，建置特色遊戲場，今年再挹注三四五○萬元，評估各校場地條件，打造具教育意義與創意挑戰的設施，部分學校遊具採用「架高式」設計，活化立體空間，刺激孩子的大腦與肢體發展。

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林口頭湖國小 高空遊具夢想啟航

教育局長張明文表示，為解決部分校園受到地形及空間限制的困境，鼓勵學校創新導入「架高式」設計，建置主題式遊戲設施，讓孩子在有限空間中拓展無限想像。

舉例而言，林口區頭湖國小在僅有二百平方公尺的狹小場域中，建構象徵夢想啟航的飛機造型高空遊具，結合近四公尺垂直空間，設置包含攀爬網、溜滑梯與鳥巢鞦韆等設施。

頭湖國小校長陳承賢表示，藉由教育局經費補助，打造一座遊樂天堂，啟用以來成為最受學生歡迎的場所，課間與放學後孩童開心玩耍，遊具象徵每位新生從此起飛、畢業生滿懷希望展翅高飛。

林口區嘉寶國小校長邱文良說，校園受限地形狹小，擴建遊戲場難度高，教育局提供專業諮詢，最終以「架高式」加上「生態融合」的設計，打造多功能遊戲場，採用礫石鋪面與環保建材，並融入「三好校園」理念與生態課程主題，兼顧挑戰與互動性，預計今年九月完工啟用。

張明文指出，「架高式」遊戲場是針對校園空間有限的創新解方，在不擴增地坪的前提下，有效提升遊憩品質，提供學童多元遊樂體驗，並結合學校主題與在地特色文化，例如頭湖國小「飛機夢想號」、民安國小「傑克與魔豆」、平溪國小「天燈溜滑梯」及板橋國小「枋橋火車站」等，皆為亮眼成果。

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