新北大橋機車道拓寬 S型彎道改善

養工處改善新北大橋機車道S型彎道，降低行車風險，並拓寬優化人行空間與增設自行車道，提升整體通行安全性。（記者羅國嘉攝）

2025/05/27 05:30

過去彎曲狹窄易發生事故 現寬度增為3公尺 大幅提升行車安全

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北大橋是往來板橋、三重的交通幹道，但過去機車道為S型彎道，交通事故頻繁，平均每月發生約六十件車禍。市府推動改善工程，今年五月提前完工，目前機車道寬度三公尺，人行道也拓寬至平均三．四公尺。市長侯友宜昨天視察表示，「提升用路人行車安全是市府首要目標」，這項工程可有效降低機車事故發生率。

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交通熱點 過去平均每月60件車禍

市府工務局長馮兆麟指出，新北大橋於二○一○年完工通車，為亞洲最長的對稱型單塔斜張橋，雙向設置有四線汽車道、路肩、機車道及人行步道。然而，機車道因為橋塔墩柱設計，導致路線呈現S型，多年來成為交通事故熱點，平均每月發生約六十件的車禍。

他說，為解決安全隱憂，市府養護工程處攜手交通局與交通警察大隊，經辦理會勘，決議將橋塔段最外側的汽車道縮減一線，改作機車道使用，優化道路空間。

去年10月開工 提前4個月完工

養工處長鄭立輝說明，改善工程去年十月開工，原定工期一年，最終提前四個月順利完工，總經費約三千萬元，並成功爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助一一○九萬元。

鄭立輝表示，改善工程將主橋最外側汽車道改為機車道，汽車道由四個車道縮減為三車道，讓機車避開轉折的S型彎道，合理分配道路空間，提供更安全、舒適且友善的通行環境，完工後的機車道寬度達三公尺，人行道也拓寬至平均三．四公尺。

汽車道由四個縮減為三車道

侯友宜說，新北大橋為銜接板橋與三重的重要交通樞紐，跨越大漢溪與新店溪，車流量龐大，過去機車道彎曲狹窄、易發生事故，透過工程手段改善，使S型彎道成為直線道。

市議員彭佳芸認為，以往騎士稱呼新北大橋的S型機車道是「死亡閃電彎」，改善後增加機車道寬度，大幅提升行車安全，提醒騎士行經橋面時，仍要留意車速、注意安全；此外，汽車道略為縮減後，是否對周邊道路造成影響，市府應持續觀察路況。

新北大橋機車道因橋塔墩柱設計，路線呈S型，多年來成為交通事故熱點。（資料照，記者羅國嘉攝）

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