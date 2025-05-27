淡蘭百年山徑會師 6/7礁溪登場

淡蘭百年山徑北北基宜會師，六月七日將在礁溪跑馬古道公園登場。（記者游明金攝）

2025/05/27 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕連接新北市、台北市、基隆市及宜蘭縣的淡蘭古道，是清朝時期淡水廳通往噶瑪蘭廳間的重要山區通道；北北基宜四縣市每年輪流舉辦「淡蘭百年山徑北北基宜會師」活動，今年由宜縣主辦，將於六月七日在礁溪跑馬古道公園登場，邀請民眾走入山林、走讀歷史，今起開放報名。

淡蘭古道包括隆嶺古道、草嶺古道、石空古道與跑馬古道等步道，從清朝迄今承載超過兩百年的歷史軌跡，為台灣首條國家級綠道，兼具歷史文化與自然景觀價值。

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二○一六年起，北北基宜四縣市攜手推動「淡蘭百年山徑會師」，每年輪流主辦，今年由宜蘭縣政府接棒主辦，選定「跑馬古道公園」作為會師地點。

會師將結合「徒步走」活動，縣府規劃三條健走路線，民眾可依體力與興趣自由選擇。六月七日有兩條，路線一為跑馬古道公園至跑馬古道入口折返，是親子大眾路線，來回三．九公里，名額一二○人；路線二為跑馬古道公園經跑馬古道至石牌縣界公園，全程八．九公里，回程由接駁車接駁，名額四十人；這兩路線今天上午十點開放報名。

另在七月十二日規劃一條路線，從外澳火車站經接天宮、石空古道至龜山島瞭望台（新北、宜蘭交界）折返，來回十公里，名額四十人，六月三十日上午十點開放報名。洽詢專線03-9251000轉分機1859。

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