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    首頁　>　生活

    北市公車駕駛工時過長 7業者評鑑零分

    2025/05/27 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導）公車駕駛人力持續吃緊，台北市駕駛員缺工情況就佔三成。市議員陳慈慧昨於質詢指出，去年北市公車營運服務評鑑結果，不少駕駛員有疲勞駕駛情形，原因在於工時過長與休息不足，甚至有七家業者評鑑得分掛零。她質疑，市府雖強調已透過調薪改善缺工情形，但相關對策未見成效；公運處說明，駕駛年齡結構老化、年輕人就業意願低，是公運處與其他行業共同面臨的長期挑戰。

    公運處︰年輕人投入意願低

    陳慈慧表示，公運處四月曾於業務報告提及「減緩駕駛長流失，落實查核及獎懲機制」，但公運處的回應卻未統計相關數據。北市公運處長李昆振回應，自疫情後一直呈現駕駛大缺工現象，估計流失六、七百人，過年前先有一波離職，直至年後再逐漸小幅度回升，現況看起來是有止血的情形；他也不否認台北市的公車駕駛年齡與全國勞工結構一樣，導致新進人員偏少，而中間階層屬於四、五十歲的主幹，六十歲則可能面臨退職，也是公運處與其他行業必須共同面對的議題。

    李昆振也指出，多數年輕人不願意加入此行業，即使在薪資相對反映的前提下，包含前一次調薪的六千元，及今年一月起運價調整後新增的八千元，雖然數字仍顯示人才流失，但已有稍微止血，並強調薪資是重要的條件，但不會是唯一的條件。

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