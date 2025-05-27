北捷改合約 換廠商清潔員年資可併計

2025/05/27 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北捷運公司於委外清潔合約中，先前未依規定納入「特休年資併計」條款，今年合約更新時，恐讓近九百名清潔人員面臨年資與特休假重新歸零的困境，更挨轟壓榨清潔工。北捷總經理黃清信昨於市議會交通部門備詢時表示，已於本月六日與外包廠商完成合約變更，清潔人員的年資將全數併計，特休假天數也將依據實際年資補足。

依據《勞基法》規定，特休隨年資累積，職員於單位工作滿一年以上二年未滿，可享有七日特休，十年以上者則每年加給一日，加至卅日為止。北捷先前遭質疑，儘管目前在北捷工作的清潔人員皆為委外人力，但行政院公共工程委員會及北市府早於二○一九年與二○二○年修正「勞務採購契約範本」，要求勞務採購案必須包含此條款，但北捷未將規定納入契約。

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台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿指出，統計指八八九名清潔人員平均服務年資達八．二一年，其中三五四人服務超過十年，平均年齡為六十三歲；若明年由新廠商接手，所有員工的特休年資將重新計算，預估將損失共七八二○天的特休假，按時薪一九○元計算，等同一一八八萬六四○○元的工資損失。

黃清信回應，已要求北捷清查清潔人員年資，目前車站共八八○名清潔人員，另剩下四位因出國而未清查，不過仍視實際狀況認定，強調全面一體適用，並依據入職年資併計特休假天數。

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