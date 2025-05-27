北市公館「霧裡薛圳」 列市定古蹟

台北市文資審議會昨天通過，將位於台灣大學旁的「霧裡薛圳第二支線遺址」列為古蹟。（北市文化局提供）

2025/05/27 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市文資審議會昨天通過位於台灣大學旁、大學里內溫州街四十五巷的「霧裡薛圳第二支線遺址」列為古蹟，以「霧裡薛圳第二支線明渠」為名，圳內水質雖然混濁，但文資委員認為鮮少有位在原址的水圳又未加蓋明渠，若遭破壞或移除相當可惜，最後委員以十比七通過列為古蹟，讓公館地區再添文史情懷。

「霧裡薛圳第二支線遺址」是台北歷史悠久的水圳，近來因鄰近居民擬進行都更，文化局擔心遭到破壞，啟動文資審議程序，召開兩次會議、兩次會勘，昨提送文資委員會審議。

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有委員認為，水環境文化資產非常少，且一七二四年完成的「霧裡薛圳」是台北盆地淡水河右岸最先開發的水利設施，為漢人開墾台北盆地最重要的圳道設施，見證清代初期漢人墾拓發展；也有委員認為，水路周遭農田景觀已失，無法實質呈現特定產業生活與周邊環境的關係，也無從反映出土地永續利用的特殊技術，且水圳僅殘存一小段，水源、周邊地景均已非原貌。

出席審議會的農業部代表表示，圳體已是現代工程，非原址原貌，且水圳內的水源與農田灌溉沒有關係，僅是自來水，之前也曾發生周遭停水造成該水質混濁等狀況。

在地大學里長吳佩璇認為，「霧裡薛圳」承載三百多年的歷史，也見證當地作為低碳社區的發展，相關團體也表達不僅是學校、環境教育的一環，更是台灣百年歷史的重要里程碑。最後十七名出席委員投票，十人同意列為直轄市定古蹟，名稱訂為「霧裡薛圳第二支線明渠」。

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