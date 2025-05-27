暴雨灌北捷車廂 淡水站屋簷擬設擋板

有網友分享本月在捷運淡水站搭車，發現大量雨水跑進車廂。（資料照）

2025/05/27 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕四月、五月因暴雨連襲，瞬間強降雨潑入台北捷運淡水信義線的淡水站車廂，出現如同水濂洞、滑水道等情形，台北市議員王孝維昨天於市議會詢問改善計畫，避免重蹈覆轍；台北捷運公司總經理黃清信說，已與市府捷運工程局研擬方案，將在淡水站的屋頂增設擋板，防止雨水從車門出入口流進車廂，會盡快試辦，希望年底前改善。

2個月2次 車廂淹成滑水道

王孝維表示，氣候變遷使得極端天氣情況增加，但不能一發生雨水流進北捷車廂成小溪，便歸咎於「老天不對」，應提出積極作為，否則若民眾跌倒受傷，甚至提出國賠怎麼辦？而且耗費巨資興建捷運，卻擋不住外頭的風雨，是否整體防水功能有缺陷？上個月一次、這個月又一次，不要再有第三次。

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北捷︰原截流設施無法應付

黃清信指出，淡水站月台為開放式設計的高架車站，當初興建時，考量正常降雨狀況下，需提供足夠遮蔽功能，因此屋簷設計向外延伸約二．二公尺，然而原有的截流設施已無法應付極端氣候帶來的狂風暴雨，故需重新檢視優化，近期雨水潑入車廂事件，也是因突發性大雨伴隨強風，加上列車停靠及開啟車門候客所致，將加速改善。

北捷補充，現階段採取機動調控淡水站列車停靠月台、開關門時機因應，同時加強高架、平面車站人員巡查和清潔作業，並以不影響結構安全及整體景觀為前提，研擬在屋簷下方設置部分擋板，降低雨水潑入風險和機率，後續會與捷運工程局確認可行性，年底前完成試辦，依實際成效評估永久改善方案。

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