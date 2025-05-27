停車場收費亂象多 北市議員促把關費率

台北市議員洪婉臻質疑市有土地被賤租，停車場業者大獲利，每小時收費160元，還以大大的80元，小小的「半小時」，讓民眾誤入高價陷阱。（洪婉臻提供）

2025/05/27 05:30

公用場剋扣惹怨 民營場漫天喊價 交通局長︰一個月內提精進作為

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員洪婉臻昨在議會交通部門質詢指出，民營停車場收費無限制，公用停車場又亂象一堆，包括進入停車場未停車被收過路費，明明委託契約有十五分鐘離場免收費規定，卻未落實；南門市場停車場兩週內調漲四次費率，從一百廿元漲到兩百元，停車管理處應做好費率把關，對民營停車場建議合理天花板，不讓業者漫天喊價以保障民眾權益。交通局長謝銘鴻允一個月內提出精進作為。

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南門市場停車費率 2週漲4次

洪婉臻指出，北市共有五五一處市有公用、六處市有非公用及一三三八處民營停車場；民營停車場收費不一，每小時超過一百元的佔四十三％，甚至有高達每小時三百元，停管處卻以收費由業者自行擬定為由，讓民眾淪為業者提款機；且五年來消費爭議達一九一件，僅裁罰十件，都是收費標準與登記不一，要求停管處積極勸說業者制定符合周邊行情的費率。停管處長劉瑞麟允諾努力向業者道德勸說。

28公用場費率超標 挨批搶錢

洪婉臻也說，公用停車場費率以每小時六十元為上限，卻有廿八處超標，其中一處西門運動場館，每小時一四○元外，還規定非營業時間取車需酌收五百元；都發局華榮社宅場每小時一五○元，停車未滿一小時以一小時計，質疑剝削民眾財產。劉瑞麟說，部分單位委外停車場是以房地產租金做權利金，價格高，會協調是否下修權利金，降低收費。

車進出場不到1分鐘 被扣15元

洪婉臻再舉一九九九陳情案例，民眾在府前地下停車場找不到停車位後離場，不到一分鐘被扣十五元；民眾到西門町峨嵋立體停車場，開到頂樓找不到車位後要離場，一樓出口不放行，管理員表示要繳費才能離場；還有南門市場停車場在兩週內將停車費率從一百廿元調高到兩百元，都相當不合理。依照委託經營契約，停車場應提供十五分鐘離場免收費，相關規定應擴及所有停車場。

2場低租高獲利 議員質疑賤租

她更指出，臨江、臨沂兩處停車場，每年支付市府租金約四百萬元，每小時停車費率一六○元，換算一年收益約一六○○萬元，質疑市有土地賤租圖利業者，要求市府應檢討土地租金標準，採收益分享制或調高租金至合理市價，避免圖利特定業者。

劉瑞麟表示，公有停車場合約僅規範收費上限，對於金額調整並未規範；謝銘鴻表示，對於背離行情太離譜的收費，應該要去溝通協調，允諾一個月內提出精進計畫。

台北市停車費率不一狀況

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