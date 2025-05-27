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    首頁　>　生活

    端午連假避壅塞 彰警籲走替代道

    2025/05/27 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！端午節三天連假將屆，因應國道一號埔鹽系統交流道實施封閉，彰化縣警局規劃，省道台七十六線東西向快速道路埔鹽系統將於五月三十、三十一日，每天清晨五點至中午十二點封閉南下入口匝道；五月三十一日、六月一日每天中午十二點至晚間九點封閉北上入口匝道，呼籲用路人利用其他交流道上高速公路。

    警方表示，國道一號彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，呼籲用路人避開易壅塞路段，員林、溪湖地區民眾改道行駛縣一四八線（員鹿路）、台一線（中山路）、台十九線（彰水路）、縣一五○線（斗苑路），由北斗交流道上國一。

    彰化地區民眾改道行駛縣一三八甲線（線東路），可由和美交流道上國道三號，或行駛台十九線（彰水路）、縣一四二線（彰鹿路）、縣一四四線（員大排道路），改走台六十一線西濱快速公路。鹿港地區民眾可改走縣一四四線（員大排道路），行駛西濱快速公路。

    車停外圍 開心遊鹿港

    鹿港天后宮周邊管制車輛進入，民眾可利用鹿港鎮內停車場，或停於外圍停車場，再騎乘MOOVO（共享電動自行車）遊玩鹿港鎮。外縣市遊客由國一下彰化交流道往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台七十六線、台十七線及台六十一線接縣一四四線道路進入鹿港。

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