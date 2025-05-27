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    屏榮下半年 將增10床加護病房

    立法院財委會考察，屏東榮總說明未來醫學中心規畫情形。（屏東榮總提供）

    立法院財委會考察，屏東榮總說明未來醫學中心規畫情形。（屏東榮總提供）

    2025/05/27 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕立法院財政委員會立委鍾佳濱、蘇清泉與國有財產署長曾國基、退輔會副主委吳志揚昨天前往屏東榮民總醫院了解第二、三期土地規劃進度（見圖，屏東榮總提供），屏東榮總院長王瑞祥表示，將逐步完成擴區計畫，將屏榮提升為醫學中心，提供地方全方位醫療服務。

    王瑞祥指出，屏榮營運三年多，規劃擴大二期、三期營運範圍，二期擴增婦幼照護醫療設備，第三期預計擴增病床並設置急重症、復健、研創及教學培育中心，整合高齡及癌症醫療資源。

    國產署署長曾國基說，為配合屏榮擴區計畫，國產署已同意保留該院所需三期土地。

    屏榮表示，四個多月來已新聘一百名護理師，下半年將新開設十床加護病房，成為屏東縣二十四小時兒童急診專科醫師看診的醫院，短期將爭取升格為區域教學醫院，預計明年床位數將達六百三十床。

    立委鍾佳濱指出，屏東幅員遼闊，醫療資源長期不足，民眾常遠赴高雄就醫，未來屏東榮總第三期建設完工後，可就近提供成人、高齡者照護及兒童急診服務，完善全齡照護體系。

    屏東縣政府衛生局長張秀君表示，針對護理與照服人力短缺問題，縣府已針對新進護理人員調升本薪，每人每月加發三千元，以穩定並吸引醫療人力留任。

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