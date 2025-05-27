助弱勢租屋 屏縣推社宅包租代管

2025/05/27 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東重大建設陸續推動，包括科學園區開發、交通基礎設施升級，外來就業人口、學生與青年族群增加，推升租屋市場需求，屏縣府推出「社會住宅包租代管計畫」，協助民眾守護權益。

屏縣府表示，為了健全租賃市場，屏東縣租賃住宅服務商業同業公會積極推動房東參與「社會住宅包租代管計畫」，透過專業業者代為管理，協助房東省去繁瑣的溝通、房客也能獲得穩定居住品質，創造雙贏。

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家住滿州鄉的小虹獨力撫養兩名子女，原本居住環境擁擠不堪，擔心孩子求學環境受影響，便向屏縣社會住宅代管窗口求助，工作人員立刻跨區協助申請，找到學區內安全明亮的租屋空間，月租補貼達四千五百元，大幅減輕負擔。

許多年長原住民因行動不便，對租屋資訊一無所知，縣府與代管業者一旦發現居住安全有疑慮，便會透過社工協助轉介，由專人驅車進入山區現勘、點交房屋，提供補貼與居住選擇，媒合安全穩定房源。

屏東市區及學區周邊租屋糾紛時有所聞，縣府表示，以押金不退、電費計算不實、欠租問題等最常見，為保障租賃雙方權益，籲請民眾採用內政部於去年修訂的「住宅租賃定型化契約」，讓租賃行為更有依據。

地政處提醒，「住宅租賃契約」已納入消費者保護法規範，若房東違反應記載或不得記載事項，經勸導不改者，最高可開罰三十萬元，並得按次處罰。

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