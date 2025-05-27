綠島南寮漁港 6/1起啟動旺季交管

台東縣府6月1日起將對綠島南寮漁港執行旺季交管。（記者黃明堂攝）

2025/05/27 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕暑假旅遊旺季即將來臨，台東縣政府為促進綠島南寮漁港交通順暢並提升觀光形象，六月到九月執行「旺季加強管制措施」，管制船班抵達前後十分鐘的港口車輛出入，將港區道路空間留給進出港口的步行遊客，創造安全的人行空間。

縣政府表示，綠島是觀光重要亮點，也是國人近年來十分熱愛的國內旅遊地點，前年開始推動綠島南寮漁港人車分流管制，避免遊客下船後在汽機車陣中穿梭，也減少漁港區人車爭道的混亂，推出以來，當地居民及遊客均認為交通順暢度及行人安全有明顯改善；今年的南寮漁港旺季加強交通管制措施，自六月一日起啟動為期四個月。

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交觀處說明，船班靠岸前後十分鐘內，或臨停區車格停滿後，均禁止汽機車再進入港嘴，避免人車交雜危險。同時，領貨、載貨的綠島汽機車，均需待行人人潮減少後再離開港口。

另外，因綠島在地民宿多有提供交通接駁服務，交觀處特別提醒旅宿業者，留意「內外臨停區均不得停放超過卅分鐘」，現場如有占用臨停車格、併排違停汽機車、紅線違停汽機車等情形，均可依道路交通管理處罰條例第五十六條規定處六百到兩千四百元罰鍰。

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