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    新豐石滬毀損 志工將投入修復

    新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會準備號召志工修復遭毀損的石滬，鄉長徐煒傑（右二）和民代也加入行動。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會準備號召志工修復遭毀損的石滬，鄉長徐煒傑（右二）和民代也加入行動。 （記者廖雪茹攝）

    2025/05/27 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉坡頭石滬群代代相傳，迄今仍為漁民使用，但因年久失修加上工程毀損，缺口逐年擴大，造成福興溪經常改道，潛藏危機；當地熱心人士去年九月成立新豐鄉石滬文化發展協會，號召志工準備修復，預計將費時一年完成，希望維護先民的智慧漁作。

    新豐坡頭石滬群目前為新竹縣文化資產列冊追蹤。新豐鄉石滬文化發展協會理事長葉期忠表示，石滬為先民固有傳統捕魚的漁場，新豐鄉從坡頭漁港北防波堤起至福興溪共有八座石滬，目前沒有一個完整，且石滬因年久失修毀壞逐年擴大，造成福興溪經常改道，今年迄今已改道六次，造成岸邊到潮間帶地形不斷變化，對遊客形成隱藏危險。

    新豐鄉長徐煒傑表示，坡頭石滬群展現先民從事捕撈的智慧，也巧妙地與海洋生態和諧共處；但最北端的石滬，疑在新竹縣雙新自行車道工程施工中不慎遭毀壞，十分可惜。

    協會研擬分階段修復，以最北端嚴重坍塌處開始，缺口約五十米長，修復將以原地石頭為主，配合潮汐施工，預估一年修復完成。石滬滬壁結構由大、中、小石頭逐層堆疊，再經常年青蚵附著，才能穩固。

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