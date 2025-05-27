竹縣明年預算 估歲出恐不足5.59億

2025/05/27 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府財政處長彭惠珠昨天在無黨籍縣議員何智達追問下坦言，比照今年的預算規模，明年縣府儘管有中央統籌分配稅款增加財源，但因計畫型補助款被刪、一般性補助款也將減少，還有今年的赤字預算等需要弭平，所以實際明年的歲出恐將不足五．五九億。

計畫型、一般性補助款減少

何智達說，新竹縣今年歲出四一一．六億元，歲入三八四．六五億，短差了廿六．九五億元。如今統籌款雖被調高，但一般性和計畫型的補助不是減少就是被刪，他想了解縣府的自主財源有哪些？而在這樣新的統籌款分配政策下，新竹縣明年度的整個歲入到底會變多嗎？

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彭惠珠說，今年預算的自籌款有一○八．七七億元，佔總預算的廿八．二八％，其中三種中央款依序是：統籌分配稅款七十六．三七億元、一般性補助款八○．六六億元、以及計畫型補助款一一八．八六億元。而屬於縣府自有財源的就是：統籌分配稅款和自籌款，總共一八五．一四億元，佔總預算約四十八．一三％。

而依新的財劃法，新竹縣統籌款預估可增加一八四．七億，但一般性補助款卻減少了二○．六八億、計畫型補助款被刪一一八．八六億，雖另獲回歸地方的土增稅五．二億補血，可是原由中央補助的代辦經費十七億也將改由縣府自行負擔，所以明年的財源預估實際只增加了卅三．三六億，在弭平廿六．九五億赤字，跟完成十二億的特種基金盈餘繳庫後，明年縣府的實際歲出仍將不足五．五九億元。

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