新竹市慈雲空橋年底完工？ 邱臣遠改口明年

竹市慈雲路空橋究竟何時完工？議員抨擊市府宣傳政策不同調。（記者洪美秀攝）

2025/05/27 05:30

竹市代理市長發文、發言不一致 工務處︰表定年底竣工 明年中啟用

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議會昨進行市長施政報告，由代理市長邱臣遠報告，議員劉崇顯表示，慈雲空橋本應是停職市長高虹安主打的重要建設，但在邱的施政報告書面資料中，卻沒有任何隻字片語，令人意外，僅口頭說明將在明年中完工，但邱的臉書說年底要將慈雲空橋完工，短短兩天就跳票延宕半年，連自身主力宣傳的政策都毫無任何工程管控能力，只會讓更多的市民更加失望。

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議員質疑無力管控工程 讓市民失望

議員曾資程說，高虹安二○二五年光埔空橋全區完工政見確定跳票，由市府動工興建的跨慈雲路埔頂三空橋，原預定今年完工期程確定跳票，據了解工程延宕除缺工因素外，還有施工過程造成鄰損，正委外進行鄰損鑑定，邱臣遠臉書發文表示跨慈雲路空橋最快年底完工，昨施政報告卻說完工日期在明年中，對工程進度未能精準掌控，發文發言也不夠嚴謹，市府團隊散漫又無能。

工務處表示，慈雲空橋開工表定預定竣工日為今年十二月十九日，惟為確保結構安全，市府啟動第三方公正單位協助審查，考量後續變更設計、驗收、缺失改正，預計於明年中正式啟用。因慈雲空橋工程目前仍配合表定竣工日期管控，一旦變更程序完成後，會將竣工及啟用日期一併修正。

去年「晴空匯」公安意外 未見懲處檢討

此外，議員楊玲宜指出，她對邱臣遠的施政報告感到非常遺憾，去年同日發生嚴重公安意外「晴空匯」，造成兩名消防弟兄殉職，至今住戶仍無法順利搬回家，市府卻通篇報告隻字不提，沒有相關的檢討說明，更沒有相關的懲處。

民進黨團表示，民眾對於市府的施政品質有高度期待，市民要的是誠實的回應與實質的改變，不是華麗包裝的數據與空洞口號。民進黨呼籲市府正視基層民意，強化政策執行透明度，並且具體回應市民期待。

竹市慈雲路空橋究竟何時完工？議員抨擊市府宣傳政策不同調。（記者洪美秀攝）

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