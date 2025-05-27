苗縣照南國小桌球強 2生當選國手

照南國小桌球選手何奉恩（前排左）、蘇昱中（前排右）雙雙當選U十一男子少年國手。（照南國小提供）

2025/05/27 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣照南國小長期推展桌球運動，於近期全國桌球少年排名賽中，何奉恩、蘇昱中兩人當選U十一男子少年國手，為個人與學校寫下嶄新里程碑。另在自由盃全國桌球錦標賽，男子十一歲組團體賽榮獲全國第三名、女子十一歲組團體賽也斬獲全國第五名佳績。

照南國小桌球隊成立逾四十年，是國內國小桌球勁旅，尤其前任校長邱廷岳時規劃打造的桌球練習區，提供選手良善安全的練習環境，近年來也培育出不少少年國手。校長鍾正康表示，但過去歷年都是一人，今年學校的「黃金雙星」何奉恩、蘇昱中，於全國桌球少年排名賽中展現強勁實力與穩定心態，成功突破重圍，何奉恩榮獲男子單打第二名，蘇昱中則摘下第四名，雙雙當選為年度U十一少年國手，為個人及學校寫下嶄新里程碑。

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此外，在自由盃全國桌球錦標賽中，何奉恩、蘇昱中、呂韋佑、陳泓齊、黃冠睿、傅煒勛拿下男子十一歲組團體賽獲全國第三名；李玥彤、曾采妍、涂譯勻、胡淯喬、倪韻筑與黃祿旂也拿下女子十一歲組團體賽全國第五名。個人項目方面，蘇昱中獲男子單打第三名，並與何奉恩聯手獲男子雙打全國第二名。

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