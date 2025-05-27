為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣照南國小桌球強 2生當選國手

    照南國小桌球選手何奉恩（前排左）、蘇昱中（前排右）雙雙當選U十一男子少年國手。（照南國小提供）

    照南國小桌球選手何奉恩（前排左）、蘇昱中（前排右）雙雙當選U十一男子少年國手。（照南國小提供）

    2025/05/27 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣照南國小長期推展桌球運動，於近期全國桌球少年排名賽中，何奉恩、蘇昱中兩人當選U十一男子少年國手，為個人與學校寫下嶄新里程碑。另在自由盃全國桌球錦標賽，男子十一歲組團體賽榮獲全國第三名、女子十一歲組團體賽也斬獲全國第五名佳績。

    照南國小桌球隊成立逾四十年，是國內國小桌球勁旅，尤其前任校長邱廷岳時規劃打造的桌球練習區，提供選手良善安全的練習環境，近年來也培育出不少少年國手。校長鍾正康表示，但過去歷年都是一人，今年學校的「黃金雙星」何奉恩、蘇昱中，於全國桌球少年排名賽中展現強勁實力與穩定心態，成功突破重圍，何奉恩榮獲男子單打第二名，蘇昱中則摘下第四名，雙雙當選為年度U十一少年國手，為個人及學校寫下嶄新里程碑。

    此外，在自由盃全國桌球錦標賽中，何奉恩、蘇昱中、呂韋佑、陳泓齊、黃冠睿、傅煒勛拿下男子十一歲組團體賽獲全國第三名；李玥彤、曾采妍、涂譯勻、胡淯喬、倪韻筑與黃祿旂也拿下女子十一歲組團體賽全國第五名。個人項目方面，蘇昱中獲男子單打第三名，並與何奉恩聯手獲男子雙打全國第二名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播