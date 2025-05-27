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    苗市為公路畫槽化線 民怨違規陷阱

    苗栗市為公路進行交通改善工程，其中為了分流為公路於國華路口的南向直行、右轉車輛，劃設有槽化線，但民眾反映「十名騎士有九個直接騎過槽化線」，如同違規陷阱。（記者彭健禮攝）

    苗栗市為公路進行交通改善工程，其中為了分流為公路於國華路口的南向直行、右轉車輛，劃設有槽化線，但民眾反映「十名騎士有九個直接騎過槽化線」，如同違規陷阱。（記者彭健禮攝）

    2025/05/27 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市為公路進行交通改善工程，其中為了分流為公路於國華路口的南向直行、右轉車輛，劃設有槽化線，但民眾反映「十名騎士有九個直接騎過槽化線」，如同違規陷阱。縣府交通工務處表示，將設法懸掛牌面告知。

    交工處︰懸掛牌面告知

    苗栗市為公路是台鐵苗栗車站前站門戶道路，並通聯苗栗市外環道、台七十二線、國道一號頭屋交流道，縣府施工改善福星街至國華路間一公里路段，於沿路七個路口新增偏心左轉車道，設計廿至卅公尺長的左轉儲車空間，達到分流效果。

    此外，為了分流為公路於國華路口的南向直行、右轉車輛，該工程也在路口劃設有槽化線，但民眾反映「十名騎士有九個直接騎過槽化線」，尤其現今交通違規檢舉多，質疑此設計如同違規陷阱。

    交工處說明，為公路南向車道於國華路口前配置為雙車道，內側車道為直行車道、外側車道為右轉車道，請駕駛人注意，交工處也將設法於交通號誌懸掛牌面告知，以利駕駛人遵循。

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