苗縣警察局重建 拚8月底完成招標

苗栗縣警局現址辦公廳舍已有逾55年歷史，目前除70多年歷史的新竹市警局列為市定古蹟外，為全國最老舊的辦公廳舍。（記者彭健禮攝）

2025/05/27 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局辦公廳舍使用迄今逾五十五年，老舊不敷使用，前行政院長蘇貞昌於二○二一年十月間到苗栗縣視察時應允全力協助重建，由中央補助十一億四千二百萬元。縣議員曾美露於昨議會總質詢關心進度，縣警局長王森瑒答詢表示，內政部已函文同意興建，拚八月底完成招標作業。

現有廳舍已55年 全國警局第二老

苗栗縣警局現址辦公廳舍興建於一九六九年，已有逾五十五年歷史，目前除七十多年歷史的新竹市警局列為市定古蹟外，為全國最老舊的辦公廳舍。苗栗縣政府向中央爭取重建，規劃經費十一．四億元，蘇貞昌於二○二一年十月間到苗栗縣警局聽取重建規劃，並考量苗栗財政，允諾經費全由中央支應。

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中央補助11.4億興建 預計工期4年

然新建工程雖獲中央於經費全力支持，但因近年建築成本飆高，在當時所規劃的新廳舍建築經費，遠追不上成本的增加，期間內政部與警政署也多次與苗縣府針對新廳舍規模及經費修正做了多次會商，縣長鍾東錦也於去年七月北上拜會內政部長劉世芳，針對新建案請內政部協助促成。

曾美露於昨議會總質詢關心苗栗縣警察局重建案進展；王森瑒答詢表示，此案已獲行政院公共工程委員會審議通過，並由內政部於五月十四日函文縣府同意興建，縣府秘書長陳斌山也於五月廿一日召開需求統包協調會議，現由專案管理團隊把決議修正後，六月二日做最後招標文件的確認，拚八月底完成招標。

警察局補充，全案由中央核定十四億八十四萬元，其中中央補助十一億四千二百萬元，地方自籌二億五千八百八十四萬元，新建辦公大樓基地在苗栗市經國路衛福部苗栗醫院旁，預計工期四年。

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