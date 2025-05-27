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    首頁　>　生活

    《高雄》膽結石未處理 年餘膽囊癌變

    2025/05/27 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕膽結石不能輕忽，高雄六旬張姓男子去年初檢查發現膽囊內有兩顆約二公分大的結石，醫師建議切除膽囊，但張男置之未理，本月初腹痛就醫時膽囊已經癌變。

    高雄博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德指出，張男去年初超音波檢查發現膽囊內有兩顆結石，但未接受建議手術切除，今年五月初，因右上腹絞痛再度就醫，檢查發現膽囊壁明顯增厚，立即安排膽囊切除手術，病理報告顯示已癌變為第二期膽囊癌。

    李金德表示，膽結石合併膽囊癌的比例不高，自己執刀四十多年，處理過的膽結石癌變病例不到十例，現已為患者執行「膽囊附著處肝臟切除」與「膽管旁淋巴清除術」，後續若發現癌細胞擴散，將安排術後化療。

    李金德進一步說明，膽結石的自然病程可分三階段，第一階段為飯後胃悶痛、脹氣；第二階段出現腹部絞痛，且每年復發機率約二至五成；第三階段進展為急性膽囊炎，每月發作機率約三％。

    李金德提醒，膽結石若長期未處理，除慢性膽囊炎，還可能引發膽管結石、胰臟炎、膽管炎或黃疸，甚至癌化；膽囊癌通常初期毫無症狀，民眾若出現胃痛、右上腹不適等症狀，應及早就醫。

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