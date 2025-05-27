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    美濃南隆4里 歷經10年有自來水

    美濃區南隆吉洋、吉和、吉東和清水四里自來水延管工程，昨天下午舉辦通水典禮。（邱議瑩服務處提供）

    美濃區南隆吉洋、吉和、吉東和清水四里自來水延管工程，昨天下午舉辦通水典禮。（邱議瑩服務處提供）

    2025/05/27 05:30

    〔記者蘇福男／美濃報導〕美濃區南隆吉洋、吉和、吉東和清水四里上千戶住家，長期無自來水可用，只能仰賴地下水，立委邱議瑩協助爭取中央經費一．七五億元，進行自來水延管工程，昨天下午舉辦通水典禮。

    典禮在「自來水南隆一號井」舉辦，包括邱議瑩、市議員林富寶、清水里長張金發、吉洋里長曾順昌、吉東前現任里長曾新寶、黃新華、吉和前里長劉富麒、東門里長羅文俊和美濃農會總幹事鍾清輝等人出席。「南隆一號井」水源專門提供給南隆四里住戶使用，截至目前已申請新裝受惠用戶約一○一八戶。

    邱議瑩表示，高雄地區幅員遼闊，許多山區仍面臨用水等基礎設施問題，她長期在偏遠地區服務，對鄉親的需求和城鄉落差有很深體會，得知南隆四里居民缺乏自來水供應後，立即協調水公司七區處，並向中央爭取經費，施作「南隆一號井新鑿工程」。

    她說，這項自來水延管工程從二○一五年前後歷經十年，剛開始尋覓地點過程，因施工單位與地方溝通有落差，曾遭抗爭阻力，感謝林富寶、朱信強議員、南隆四里前後任里長、施工人員的協助，最後工程才得以進行，另對慷慨提供私有地施作水井的地主黃秀蘭一家致上最高敬意。

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