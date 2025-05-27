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    北斗抽水站啟用 鹽埕排水添利器

    高雄市水利局投入二億元打造北斗抽水站昨完工啟用。（高市府提供）

    高雄市水利局投入二億元打造北斗抽水站昨完工啟用。（高市府提供）

    2025/05/27 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局投入二億元打造北斗抽水站昨完工啟用，除設置四台抽水機組將與七賢抽水站聯合運作，提升鹽埕區排水效能，更規劃雙曲線步道、休憩平台等，搭配夜間燈光照明，讓抽水站不只是防洪利器，更是新地標。

    水利局表示，鹽埕區地勢低窪，每逢大雨柴山雨水逕流而下，會流入鹽埕地區，尤其當大雨與愛河大潮同時來襲，現有排水系統難以負荷，容易造成區域積淹水。

    水利局爭取到中央前瞻計畫經費，投入二億多元打造北斗抽水站，設置四台抽水機組總抽水量每秒八立方公尺，將與七賢抽水站每秒九．六立方公尺聯合運作，超越集水區逕流量，將有效降低積淹水風險，讓地方避免水患之苦。

    工程從二○二二年三月啟動以來，歷經選址討論、民眾意見整合、施工挑戰及經費調整等多困難，最終決定原敬老亭用地設站，並將大部分設施隱藏在地下，地面僅保留必要空間，未來將繼續爭取中央經費，規劃北斗街至建國四路雨水下水道系統，進一步強化整體排水網絡。

    北斗抽水站外觀設計融入愛河景觀特色，規劃雙曲線步道、休憩平台、玻璃開口穿透圍牆，加上夜間燈光照明，並種植大面積植栽，提供民眾休閒遊憩。

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