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    六龜高中首位台大生 翼友福獲總統教育獎

    六龜高中應屆畢業生翼友福（左）獲總統教育獎，校長楊茂青（右）同感榮耀。 （高雄教育局提供）

    六龜高中應屆畢業生翼友福（左）獲總統教育獎，校長楊茂青（右）同感榮耀。 （高雄教育局提供）

    2025/05/27 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市六龜高中首位錄取台灣大學社會學系的應屆畢業生翼友福，再獲二○二五年總統教育獎，是該校創校以來首位獲此殊榮的學生。

    翼友福自小父母雙亡，由祖母與曾祖父撫養長大，國三時祖母病重離世，他選擇繼續留在六龜升高中，悲傷籠罩的青春歲月，在六龜高中導師盧佳吟的陪伴，以及輔導老師的耐心引導，以及前校長梁華蓁爭取各界資源，支持他走出人生困境，並積極參與客家青年國際交流團。

    饒舌創作 融合國、客、英語

    翼友福在饒舌創作上也有所成就，在語文課程與客語教師的協助下，精進母語能力，並將對嘻哈的熱情轉化為動人創作，成就融合國語、客語與英語的原創饒舌作品，今年以希望入學管道錄取台大社會學系，成為六龜高中上台大的第一人。

    獲得總統教育獎殊榮，翼友福感謝每一位願意相信他的人，尤其是幫助他的人；他說，六龜高中不只是母校，更是他人生的轉捩點，「偏鄉不等於侷限，逆境亦能開花」。

    六龜高中校長楊茂青表示，翼友福用堅持與感恩走過生命幽谷，像是一縷曙光，照亮在山城努力的孩子。

    高雄市今年有四位學生獲得總統教育獎的殊榮，分別是六龜高中翼友福、苓雅區五權國小黃昊恩、左營區左營國小曾釩銨與高雄師範大學蔡奕琳，他們有的來自偏鄉，有的身障、有的曾罹重病，卻都以驚人的毅力，活出豐沛的生命力。

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