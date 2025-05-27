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    《高雄》玉荷包荔枝開市 首拍最高每公斤266元

    高雄市大樹果菜批發市場昨開市，農民帶來玉荷包荔枝拍賣交易。 （記者陳文嬋攝）

    高雄市大樹果菜批發市場昨開市，農民帶來玉荷包荔枝拍賣交易。 （記者陳文嬋攝）

    2025/05/27 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝聞名國際，今年減產剩下三成，大樹果菜批發市場昨天開市，首日平均批發價每公斤二百元，高於去年批發均價一．五五倍，農民首拍最高價每公斤達二六六元，是超越去年批發均價兩倍。

    氣候異常 整體產量剩下3成

    高雄玉荷包荔枝品質好，生產面積二三四○公頃，是全國最大玉荷包荔枝產地，面積及產量都是全國第一，以大樹區占七成為大宗，年產值高達十六億元。

    高雄市農業局表示，玉荷包荔枝以果型如荷包、果肉如玉得名，尤其果核小，果肉Q彈又結實多汁，甜蜜好滋味令人難忘，連日本人都很愛。今年玉荷包荔枝開花率雖超過八成，但受到氣候異常影響，著果率不佳，整體產量剩下三成。

    主產地大樹果菜批發市場昨天開市，宣告高雄玉荷包荔枝進入產季，許多農民帶來玉荷包荔枝前來拍賣交易，吸引商販前來搶貨，掀起產地買氣熱潮。

    平均批發價每公斤200元 去年1.55倍

    昨天首日拍賣交易量七百公斤不多，平均批發價每公斤二百元，以去年市場拍賣七天，總交易量十五．五公噸，平均批發價每公斤一二九元為例，今年的價格高於去年批發均價一．五五倍。

    尤其首位農民交易六十公斤，拍出批發價每公斤二六六元最高，比去年批發均價漲逾二倍；農業局表示，拍賣首日價格比去年批發均價更好，將持續拍賣到產季結束，預估可達去年交易總量。

    值得一提的是，民眾前往大樹區產地購買玉荷包荔枝五斤裝禮盒，產地價每盒達一千元，換算市價每斤達二百元，民眾驚嘆真是物以稀為貴。

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