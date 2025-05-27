高雄港1至5月旅運人次 不到基隆2成

高雄港今年預報的旅運人次，僅為二○二三年高峰時期的六成。圖為國際郵輪停靠高雄港旅運中心。（記者洪定宏攝）

2025/05/27 05:30

港務公司︰基隆往返日韓航線爆紅 高雄港持續爭取國際郵輪「掛靠港」

〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕高雄港今年一到五月累計旅運人次不到基隆港的兩成，且全年預報人次僅約二○二三年高峰時期的六成，立委李昆澤認為仍有極大成長潛力，高雄港務公司則表示會推動多元方案、擴大郵輪招商力度。

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立院交通委員會昨天南下高雄港務公司考察「高雄港洲際二期營運概況暨櫃場聯外交通改善作為」進度，港務公司針對航港體制改革、洲際二期營運、第七貨櫃未來營運規劃等措施做簡報。

預估今年人次僅為高峰期6成

根據港務公司統計，今年一到五月高雄港的國際郵輪旅運人次五萬兩千餘，僅是基隆港卅萬四千餘人次的十七％，今年全年預估約十萬八千餘人次，也僅為二○二三年高峰時期十八萬餘人次的六成。

李昆澤提醒，數據凸顯高雄港旅運人次仍有「極大的成長潛力」，港務公司應積極推動高雄港郵輪旅運發展。

台灣港務公司副總兼高雄港分公司總經理王派峰補充分析，基隆港旅運人次衝高主因在於距離，基隆港相較高雄港更近日本及韓國，尤其日本深受台灣遊客喜愛，讓基隆往返日本與韓國航線爆紅，也促使二○二三年以高雄與香港為雙母港的原名勝郵輪轉往基隆營運日韓航線。

今年已赴美招商 將前往日韓

王派峰強調，高雄港將持續爭取國際郵輪「掛靠港」，因為外國觀光客下船入境高雄旅遊一天甚至過夜，就會增加消費，有助提振高雄經濟。港務公司今年已到美國招商，接下來將前往日本及韓國，希望能增加預報人次及艘次。

高市海洋局日前於在市議會定期大會報告中指出，今年預報共有六十艘次郵輪泊港，預估可創造逾三．二億元觀光產值。海洋局也與觀光局合作，加強兌幣、岸上觀光與交通接駁等服務與諮詢，並規劃多條特色遊程。

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