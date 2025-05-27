中捷綠線延伸 G19站盼與台鐵成功站共構

捷運綠線延伸大坑、彰化，昨天舉行公聽會，吸引上百位民眾到場關心。（記者陳建志攝）

2025/05/27 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕捷運綠線延伸大坑、彰化，目前正在進行綜合規劃，台中市政府捷運工程局昨天在烏日舉行公聽會，吸引上百位民眾出席，原先可行性評估時規劃走烏日榮泉路，因路寬僅廿米太窄，決定改走中山路，並在中山路設G18、G19兩站，出席民眾擔心影響未來鐵路高架，並認為兩站距離太近，建議與成功火車站共構，或在靠近環河路設站。

里長建議也可設在靠近環河路

顧問公司人員在簡報時表示，原先可行性評估時規劃軌道走烏日榮泉路，不過因路寬僅廿米太窄，加上需要拆房子，因此評估後決定改走路寬四十米的中山路，並設置G18、G19兩站。

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針對此規劃，烏日榮泉里長何聰智說，G19站和G18站距離僅約五○○、六○○公尺太近，建議將G19站與台鐵成功站共構發揮轉乘效益，或者設至靠近環河路。

台中市議員曾威提醒，從G17站逐步爬升，應考量未來不能影響台鐵高架化；三和里長楊添和也說，學田路平交道常塞車，要預留未來台鐵高架化空間。

捷運工程局總工程司黃國書表示，民眾建議將列入紀錄，G19站位置詳細評估後將向地方報告。

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