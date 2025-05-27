劇迷愛踩點 台中議員籲推「影視觀光」

台中市光復新村曾是「一把青」的拍攝場景，議員籲推影視觀光。（市府提供）

2025/05/27 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕韓國因影視作品而吸引全世界觀光客朝聖，中市議員張玉嬿表示，影視觀光已成城市行銷重要途徑，但台中市府觀旅局卻未掌握影視觀光商機，仍著重在「看景點」的舊模式，極少把在台中拍攝取景膾炙人口的作品，轉化為具體的觀光體驗設計，要求市府大力推動影視觀光，對此，觀旅局表示，持續與新聞局、文化局研議影視觀光行銷策略。

議員張玉嬿表示，許多民眾出國旅遊是為了朝聖戲劇拍攝地，影迷、劇迷、動漫迷甚至會整理踩點攻略，台中市府卻對影視景點的旅遊策略沒有創新，僅停留在介紹城市景點。

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台中拍攝取景地點多

她舉例，不少膾炙人口的作品在台中拍攝取景，如《一把青》的光復新村、《刻在你心底的名字》的湖心亭、《花甲男孩轉大人》的東海藝術街，還有早期偶像劇《惡作劇之吻》的靜宜大學鵲橋。

市府未將這些影視資源，轉化為具體的觀光體驗設計，真的很可惜，她建議打造「青春校園」、「眷村懷舊」、「浪漫愛情」等影視主題遊程，將可大幅提升城市的觀光產業價值。

市府將研議行銷策略

觀旅局表示，會配合影視作品來台中拍攝後，活用社群與媒體推廣，結合影評人、旅遊網紅、部落客宣傳，在上映後順勢推出「主要拍攝地場景地圖」、「跟著劇情走」活動，吸引年輕族群走訪。

電視劇「一把青」曾至中市光復新村取景。（市府提供）

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