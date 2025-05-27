紓解3產業區交通 台中市政路延伸1標通車

台中市政路延伸工程中的工業區一路到安和路段第一標工程，廿六日通車，可紓解工業區到市區交通。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/27 05:30

工業區、中科、精密機械園區車流緩解 到市區可省15分鐘

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市工業區往市區聯外道路不足，已往均仰賴台灣大道，每逢上下班尖峰時段總是常塞車，地方盼了廿年的市政路延伸工程，之中的工業區一路到安和路段第一標工程，終於在廿六日通車，台中市建設局長陳大田指出，通車後工業區到市區交通多一條道路紓解車流，行車時間可望節省十五分鐘。

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地方盼20年 1950公尺經費76億

此外，建設局指出，該路段工程預算廿三億九千餘萬元，其中土地徵收費用佔十四億八千餘萬，立法院副院長江啟臣參與通車禮時指出，市政路延伸工程除道路建設經費外，地方花得土地徵收費用，往往比道路本身經費多，呼籲中央核撥地方補助款時，應一併考量土地徵收款；應邀見證的內政部常務次長吳堂安則說，中央協助台中市府開發交通瓶頸及道路改善不遺餘力，台中市歷年申請生活圈系統建設等五大計畫，中央核定金額達一○二億，只要預算立法院沒有任何刪凍減，絕對會維持原來的補助。

2標施工難度高 2026年底啟用

陳大田指出，台中市二○○五年起即規劃市政路延伸工程，後因經費龐大未推動，二○一九年重啟計畫，市政路延伸工程全長一九五○公尺，總經費七十六億，工程分一、二標進行，其中由工業區一路至安和路段第一標，於二○二二年開工，昨天終能通車；至於安和路至環中路三段的第二標，因需跨越筏子溪、穿越高鐵及國道一號，施工難度極高，目前工程進度達二成，預計二○二六年底通車。

盧秀燕指出，市政路延伸工程是地方期待逾廿年的道路，推動面臨諸多挑戰，不但造價高，需七十六億，台中市自籌高達五十二億，沿線施工難度高，更要協調逾四百位地主意見，當年推動時還遇政治干擾，質疑她騙選票，讓她在議會「發飆」，如今第一標順利完工通車，將能紓解工業區、中科園區、精密機械園區交通壓力，未來沿台灣大道興建的捷運藍線施工期間，也將作為重要的替代道路，這是一條「黃金大道」。

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