台積電嘉科廠 1人遭變壓器砸中不治

台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠趕工中。（資料照）

2025/05/27 05:30

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕台積電嘉義科學園區興建中的先進封裝廠（CoWoS）趕工中，昨天上午一名吊車吊掛指揮手在高約四十公尺廠房外牆平台作業時，遭兩噸重的變壓器砸中；巧合的是，七天前，同廠房同層樓才發生一名外牆包商工人從鷹架跌落，雖撿回一命，卻可能半身不遂，工地安全引發關注。

7天傳2起工安事故 釀1死1重傷

台積電對此表示，目前工地為交付承攬範圍，相關工程已先自主停工，以待釐清事故原因，公司全力配合調查，並協助下包商處理後續事宜。

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南區職安署職業安全衛生中心昨下午派員調查，初步了解，廠商在四樓平台進行吊料作業，一台堆高機載送變壓器過程中，疑因變壓器箱未放置在正中央，重心不穩往側邊倒塌，壓到指揮手發生意外，涉及堆高機操作不當，將依法開罰。

台積電先進封裝廠嘉義工地去年五月施工時挖到遺址，部分區域停工，十一月確認搶救遺址發掘完成，恢復全面施工，第一座封裝廠基地面積約十二公頃，預計明年底完工，二○二八年量產。

昨天上午約十時廿分，這名吊車吊掛手在出事廠房外牆進行吊掛變壓器作業時，疑支撐柱突然倒下，致重約兩噸變壓器傾倒砸中吊掛手，送嘉義長庚醫院搶救，仍回天乏術。

據了解，同一廠房同一層樓於廿日才發生一名外牆包商工人在外牆作業時，不慎跌落，送醫救回一命，卻可能半身不遂。

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