嘉縣轎篙竹林9成枯化 爭取補助重種

立委蔡易餘（左二）、農業部次長胡忠一（左三）等人，昨到林業署嘉義分署於奮起湖工作站林業剩餘資材循環利用場域勘查。 （記者王善嬿攝）

2025/05/27 05:30

轉造林成本高 爭取比照「獎勵輔導造林辦法」新制

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山區為轎篙筍主要產區，近年受病蟲害及老化等因素影響，約九成竹林枯化，筍農收入銳減。筍農昨向農業部相關單位官員陳情，由於移除病危竹林的人工、機具成本高，竹林轉為造林，家庭經濟恐斷炊，建議比照「獎勵輔導造林辦法」新制，以補助方式協助筍農重種新竹。農業部次長胡忠一回應說，之前無此例，筍農意見將帶回研議。

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農業部：之前無此例 將再研議

立委蔡易餘昨安排立院經濟委員會考察嘉義地區轎篙筍復育及輔導事宜，在奮起湖與上百位筍農座談，農業部次長胡忠一、林業署副署長廖一光、環境部氣候變遷因應署副署長張根穆等官員與會。

林業署嘉義分署簡報指出，轎篙竹林主要分布嘉縣竹崎中和村、阿里山鄉等國有林班地及私有竹林，目前約九成枯化，影響面積國有地四七七七．九公頃，私有竹林一二九四．二公頃，枯化因素為竹簇葉病、崁紋病、竹林老化未經營更新、氣候變遷等。

轎篙筍減產 筍農生計受影響

蔡易餘說，竹林枯化病毒不會隨著移除病株就消失，它仍會存在於土壤中，導致大阿里山轎篙筍產業陷入困境，無論是否要繼續種竹林或轉作造林，政府有責任明確指引筍農該怎麼做。

縣議員武清山表示，筍農雖樂意復育竹林，然而移除成本高，建議比照「獎勵輔導造林辦法」新制，第一年補助廿萬元，六年共補助六十萬元，提供新種轎篙竹誘因。

阿里山鄉豐山村長陳建富說，今年氣候乾旱，轎篙筍減產，有盤商去年收益兩千多萬元，今年僅剩兩百萬元，希望政府將轎篙筍納入農業天然災害救助項目。

今年氣候乾旱 籲納入天災救助

座談會做出五點結論：林試所半年內釐清轎篙竹林死因；請農業部研議由林業基金編列預算，補助筍農去化已病死或老化竹林；政府儘快實施「獎勵輔導造林辦法」新制，讓有意轉作造林的筍農投入造林；今年轎篙筍產量大減，請依天災救助辦法勘查；建立碳匯制度增加筍農收入。

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