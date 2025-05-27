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    詔安客語布袋戲 廖昭堂首創

    雲林崙背隆興閣掌中劇團團長廖昭堂台語、詔安客語流利，更將自家戲碼《五爪金鷹》轉譯成客語版。（記者李文德攝）

    雲林崙背隆興閣掌中劇團團長廖昭堂台語、詔安客語流利，更將自家戲碼《五爪金鷹》轉譯成客語版。（記者李文德攝）

    2025/05/27 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林崙背隆興閣掌中劇團團長廖昭堂，耕耘超過五十年，以《五爪金鷹一生傳》打響知名度。廿多年前更是首位將詔安客語融入布袋戲，不斷宣揚客家以及布袋戲文化。

    一九五七年出生的廖昭堂，見證父親演出時的轟動光景，十四歲就能上台演戲。廖昭堂說，十八歲那年，因父親感冒將夜戲交給他演，宮廟主委稱讚爸爸育才有成，給他很大信心，對布袋戲更加有興趣。廿歲正式接班，身為武俠小說迷的他，將近千集《五爪金鷹》劇本濃縮至百集。西元二○○○年為力求突破，加上崙背大多為詔安客家人，地方文化保存意識升高，開始發想如何將《五爪金鷹》詮釋成客語，如何讓語言不流失，更是重要。

    廖昭堂說，原在崙背部分學校教學童講台語，隨後將自己熟悉的布袋戲結合客語進行教學，尤其現在會講詔安客語的人少之又少，因此他在為學生編導劇本中，適時加入客家元素，讓學童知道台灣客家文化從何而來。

    廖昭堂前年獲客委會藝術文化類傑出成就獎，去年雲林縣府更頒發特別貢獻獎。他表示，語言、偶戲在他人生中扮演舉局輕重的角色，得獎僅是過程，只要對文化有所助益的一定都做。

    《五爪金鷹》客語版，演出讓人印象深刻。（記者李文德攝）

    《五爪金鷹》客語版，演出讓人印象深刻。（記者李文德攝）

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