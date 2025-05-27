觀光升級 西螺將新建遊客中心

西螺鎮公所選定在大橋廣場對面興建遊客中心。（西螺鎮公所提供）

2025/05/27 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕西螺鎮公所將在西螺大橋廣場對面興建遊客中心，總經費約四千五百萬元，占地一六○坪左右。公所表示，已完成規劃設計，正向縣府申請建照；日前立委劉建國邀觀光署長周永暉會勘，周表示會全力支持。

西螺鎮長廖秋萍表示，西螺大橋為是雲林縣門面，極具代表性，尤其位在西螺延平老街的福興宮太平媽祖，每年都吸引數百萬人次造訪，今年更入選國家主要觀光據點，加上近年完成蝴蝶公園、市區道路品質提升等，為整合老街觀光，公所規劃建造遊客中心，提供優質旅遊與服務。

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總經費4500萬元 申請建照中

廖秋萍說，遊客中心基地選在西螺大橋廣場對面的木棧道觀景平台，鄰近軟式網球場、運動公園，周遭有延平老街、福興宮，具地利之便，將投入四千五百萬元建造，規劃兩樓半建築。

周遭延平老街 鄰運動公園

公所表示，遊客中心一樓將做為歷史典藏文物館，介紹西螺鎮、西螺大橋等歷史典故，二樓規劃輕食空間，將招商吸引店家進駐，樓頂有觀景台，讓民眾遠眺西螺大橋風光；西螺遊客中心日前獲觀光署核定二三○四萬元經費，其餘地方自籌，現已完成細部規劃設計，向縣府申請建照中，預計八月動工。

日前劉建國邀請觀光署長周永暉會勘，並表示，西螺擁有豐富宗教、農產文化資源，具有深度旅遊潛力，希望未來旅客到此一遊時更能留下感動；周永暉說，考量西螺周邊多功能發展，一定要有遊客中心，會全力支持興建。

立委劉建國日前邀觀光署長周永暉會勘西螺遊客中心案。（劉建國辦公室提供）

西螺大橋是雲林縣重要門面，鎮公所選定在大橋廣場對面興建遊客中心。 （記者李文德攝）

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