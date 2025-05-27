輔大醫院資料庫遇駭 林志玲等上萬個資恐外洩

輔大醫院周姓治療師曾創立台灣呼吸治療產業工會，去年十月參與工會代表選舉。（翻攝自臉書「台灣呼吸治療產業工會」）

2025/05/27 05:30

〔記者陳奕劭、林志怡／綜合報導〕輔仁大學附設醫院疑似發生個資外洩，周姓呼吸治療師為競選工會代表，盜用醫護人員的帳號再投票給自己，甚至駭入病人的資料庫，包括「第一名模」林志玲在內上萬名病人個資恐外洩。院方昨表示，第一時間已向新北市調查處告發，並將周姓員工調職，並無病患個資外洩；衛福部指出，由地方衛生局調查，完成後再送行政院個資會討論。

治療師涉盜用醫護帳號

有醫院人員爆料，周男爭取擔任工會代表，有院內員工在線上投票時驚覺「自己被投票了」，院方調查，有六名員工帳號被盜；爆料人並指控，周男也涉嫌透過公用電腦植入轉發伺服器，從遠端駭進醫院，曾瀏覽病患資料，包括林志玲家族在內等上萬名病人的個資，恐有外傳、複製、竄改的疑慮。

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院方：目前查無個資外洩

輔大醫院行政副院長龔家騏昨天說已向調查局新北市調查處告發，並啟動內部調查與帳號安全管控機制，強化資訊安全，目前查無病患個資外洩，已將周男調職，後續依司法偵辦結果再積極處置。據了解，周男已經請假。

對此，衛福部資訊處長李建璋指出，資訊處主管五十三家關鍵基礎設施醫院資訊安全的維護及管理，因輔大醫院未列其中，資訊處僅是指導角色，實際情況會由醫事司責成地方衛生局進行調查，待調查完成，相關報告會送至行政院個資會討論。

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