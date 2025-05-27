技職盃黑客松競賽 台科大會贏噢！團隊奪評審團大獎

台科大「會贏噢！」團隊成員楊堇鉉（左二）、吳孟軒（中）及俞詠翔（右二），獲得技職盃黑客松競賽評審團大獎，由教育部技職司長楊玉惠（右一）頒獎。（教育部提供）

2025/05/27 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕技職盃黑客松競賽全國賽成績出爐！國立台灣科技大學學生俞詠翔、吳孟軒及楊堇鉉組成「會贏噢！」團隊獲得「評審團大獎」，贏得獎金廿五萬元。

該競賽在高雄科技大學舉辦，教育部技職司長楊玉惠頒獎表揚，她表示，不同領域的學生在賽事中交流互動，激發跨領域的創新思維，亦促進發揮團隊合作精神，共同找出各種解決問題的方案，有助於落實各校的教學創新模式，同時達到技職教育「務實致用」精神。

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俞詠翔、吳孟軒及楊堇鉉說明參賽作品「減碳。檢探」，他們開發出一款整合超音波、加速度計與AI影像辨識技術之「低碳微型軌道檢測模組」，安裝於列車下方，可即時偵測軌道裂縫與異常情形，提升檢測效率並降低碳排放，作為傳統柴油檢測車的替代方案。評審團肯定其回應現今鐵道維運重視效率與永續並重的需求，且兼具實用性與市場潛力。

今年主題引用聯合國「永續發展目標」中的「永續工業與基礎建設」，參賽隊伍於為期兩天競賽中，構思各種解決問題的方案，並透過競賽現場提供的機具設備及材料，轉化為具體作品。在正式競賽前，已辦理破冰組隊與進階訓練課程，讓參賽學生熟悉相關機具設備的使用方式，在競賽過程中能自由地發揮創意，並同時兼顧作品的技術性及實用性。

此競賽共有十六隊、四十七人得獎，最佳技術獎得主是南台科大「赫德及麥當勞群島」團隊，最佳創意獎是台北科大「能利有限公司」團隊，最佳簡報獎是高科大「Banana」團隊，最佳設計獎是正修科大和高科大「ExpTech」團隊，高科大「哥布林在一起強大」團隊則獲最佳創造價值獎。

技職盃黑客松競賽，參賽隊伍就抽出的競賽題目「大眾運輸系統低碳化的設計規劃」，構思出各種解決問題的方案，透過競賽現場提供的機具設備及材料，加以轉化為具體的作品。（教育部提供）

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