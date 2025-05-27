堅毅自學 、一路讀到研究所 腦麻林宸緯獲總統教育獎

林宸緯（左二）因腦傷罹患重度多重肢體障礙腦性麻痺，一路讀到研究所，去年從勤益科大畢業。 （勤益科大提供）

2025/05/27 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕國立勤益科技大學資訊管理系碩士班研究生林宸緯，從小因腦傷罹患重度多重肢體障礙腦性麻痺，雖無法握筆、言語、行走，但他靠著堅毅、不放棄精神，一路完成學業，還自學各項資訊技能，大學畢業後又考取資訊管理系研究所，以實際行動展現出「不向命運低頭」的勇氣，因持續追求學術夢想與生命價值，獲選今年總統教育獎。

林宸緯一歲半時感染腸病毒導致腦傷，確診為重度多重肢體障礙腦性麻痺，他無法握筆，也無法言語與行走，出入都靠電動輪椅，日常生活也需他人協助，但他選擇以堅定信念面對，從小學到高中，透過搖桿滑鼠與洞洞板鍵盤，一字一字敲打作業，進而逐漸熟練使用普通筆電的滑鼠與鍵盤，展現驚人的自學能力與毅力。

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到了大學，他選擇到台中勤益科大就讀獨立生活。校方表示，他自學各項資訊技能，成績表現優異，對肢體協調要求甚高的「電腦繪圖」課程，曾拿到九十一分高分，並於大四參與「資料探勘」課程，受到指導老師鼓勵，投入這個領域研究與全國競賽，成為資訊領域的實作人才。

學習AI 盼協助多重障礙者溝通與生活

林宸緯對人工智慧應用有強烈興趣，希望未來能結合AI科技，協助像他一樣的多重障礙者溝通與生活，為了實踐夢想，他畢業後考取母校資訊管理研究所，也因對生命的責任與對社會的回饋精神，獲選為今年總統教育獎得主，將於七月到總統府接受表揚。

校方表示，林宸緯以實際行動展現「不向命運低頭」勇氣，其堅毅的生命故事感動人心，並正向影響周遭同儕，是全體師生的驕傲與典範。

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