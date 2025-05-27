我2023減碳3% 碳排呈穩定下降趨勢

環境部公布公布最新「國家溫室氣體排放清冊」（2025年版），統計結果顯示，我國2023年淨溫室氣體排放量較基準年2005年減少4.64%，較上一年度（2022年）減少3.02%。（資料照）

2025/05/27 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部昨公布最新「國家溫室氣體排放清冊」（二○二五年版），統計結果顯示，我國二○二三年「淨溫室氣體排放量」較基準年二○○五年減少四．六四％，較上一年度（二○二二年）減少三．○二％，整體溫室氣體排放呈下降趨勢。

能源轉型 成效顯著

我國雖非締約方，但自二○一五年起每年依聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）「國家溫室氣體清冊指南」編撰發布清冊報告，並被德國波茲坦氣候衝擊研究所（PIK）等國際機構納入；環境部表示，最新資料顯示，台灣二○二三年總溫室氣體排放量為二七八．六三百萬公噸，較基準年減少四．四八％，扣除碳匯廿一．七三百萬公噸，淨排放量為二五六．九○百萬公噸，相較基準年減少四．六四％，較上一年度（二○二二年）減少三．○二％。

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環境部表示，就我國歷年溫室氣體排放趨勢，自二○○七年達高峰後呈下降趨勢，二○二一年因疫情趨緩、經濟復甦呈現單一年上升，二○二二及二○二三年排放量再度呈穩定下降趨勢。

廢棄部門減量比例最高

環境部氣候變遷署淨零推動組組長溫育勇表示，各國排放量皆增，同年度全球溫室氣體排放量達五百卅億公噸，較上一年度增加一．九％創新高，我國則是下降，可看出能源轉型成效。

另以各部門減量觀察，溫育勇表示，減量比例最高為廢棄部門，下降達五．七％，減量來源包含廢水處理和廢棄物掩埋減量等；能源部門排放量占台灣總溫室氣體約九成，二○二三年較二○二二年減二．九四％，換算後減少排放量約七六四一千公噸，是各部門減量最多者，減量主因為燃料燃燒減量、電力排放係數下降等。

環境部也分析排放溫室氣體，占比最高為二氧化碳，占九十五．八六％，甲烷占一．六○％及占一．三一％的氧化亞氮；就二氧化碳排放密集度（每單位GDP的二氧化碳排放）分析，二○二三年為每公斤二氧化碳○．○一一四○元，較上一年度減少約四．一四％，較基準年減少四十四．六二％，反映能源效率逐年改善趨勢。

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