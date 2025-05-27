花東居民加入台鐵會員 點數多3~5倍／優惠措施與6月23日新票價同時上路 點數可折抵票價

台鐵花東居民優惠方案，六月廿三日與新票價一同上路。（記者蔡昀容攝）

2025/05/27 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵調漲新票價六月廿三日上路，昨起開放預訂，立委爭取花東居民優惠，中央允諾推出方案。據台鐵規劃，花東居民加入台鐵會員，累計點數將比一般會員多三至五倍，點數可折抵票價，相當於打九七至九五折。花東居民優惠將與新票價同時上路。

點數優惠約打95至97折

台鐵票價凍漲卅年，為使營運正常化，下月廿三日起平均調漲廿六．八％，短程漲幅較高、長程漲幅較小。其中北花自強號票價從四四○元漲到五八三元，地方頻喊凍漲。

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立委莊瑞雄認為，花東地區受限地理環境，交通發展不平衡，中央應推出優惠政策，促進區域發展均衡，拋出「回鄉票」或「東部縣市往返票優惠」構想，盼減輕花東居民交通負擔。立委黃建賓、陳瑩、鄭天財也曾於立法院質詢，爭取花東票價優惠，認為花東運具選擇較西部少，票價調漲不合理。

對此，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱允諾，會針對花東居民規劃台鐵會員點數優惠。

目前台鐵會員採實名制，一般會員購買對號列車票等，消費五○元可換一點，兩點可折抵一元，對號列車票價每張最多可折抵卅％。

須買對號列車 起迄站之一在花東

而據花東居民優惠方案規劃，平日購票五○元可加倍換得五點，假日五○元可換得三點，相當於票價打九五、九七折。平日定義是週一至週四及補班日，假日為週五至週日及國定假日，每張票價最多折抵五○％。

使用花東居民優惠的條件，是必須設籍於花東，並註冊為台鐵會員，且購買對號列車，起、迄站其中之一必須於花東縣境內，即和平至大武站間。

清明連假 90條國道客運票價6折

此外，週五開始清明三天連假，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部祭出九○條國道客運路線票價六折優惠。公路局副組長陳俊宏表示，連假疏運期間，國道客運比平常增加約三成運能，提供九十八萬個座位疏運，目前售出四．二萬張預售票，占可售張數十六．六二％。

公路路況預測方面，公路局副組長謝敏郎說明，預估第一天為南下尖峰，第三天是北上尖峰。他指出，西濱快速公路台六一線鳳鼻到香山路段，單日交通量預估達一．七萬多輛次，比平常週末單日約增四成；台九線蘇花改單日預估達一．一萬多輛次，比○四○三地震前的週末單日交通量約增兩成。

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