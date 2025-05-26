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    自由日日Shoot》學者：駕駛能力評估 需結合交通＋醫療

    成功大學職能治療系副教授張玲慧表示，細緻的駕駛能力評估，須結合交通與醫療專業，交通部及衛福部應跨部會討論。（記者蔡昀容攝）

    成功大學職能治療系副教授張玲慧表示，細緻的駕駛能力評估，須結合交通與醫療專業，交通部及衛福部應跨部會討論。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/26 05:30

    現行換照制度只能篩選出中重度失智 不夠完整

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣近日接連發生高齡駕駛事故，引起社會關注。成功大學職能治療系副教授張玲慧表示，細緻的駕駛能力評估，須結合交通與醫療專業，交通部及衛福部應跨部會討論。中央警察大學交通學系教授蔡中志認為，駕照本應不分年齡，而是依駕照年限定時回訓。

    兼任台灣職能治療學會監事的張玲慧指出，現行換照制度只能篩選出中重度失智，制度不夠完整且具針對性。駕駛評估應著重於高風險駕駛，除了年齡還有其他因素，包括中風、巴金森氏症、糖尿病、多重藥物造成昏沉、低血糖、關節退化等，都會影響駕駛能力。

    張玲慧強調，找出高風險族群之後，不是貼標籤，而是進行完整評估，確認是否具備合格駕駛能力。駕駛能力評估須結合醫療專業，美國等國已有職能治療師經訓練後成為駕駛評估專家，台灣也能做。

    幫助高風險駕駛意識到自身狀況

    此外，張玲慧認為，良好回訓制度不但能對所有駕駛發揮再教育功能，也能幫助高風險駕駛意識到自身狀況，避免家人阻攔其上路而釀衝突。

    蔡中志表示，加拿大等國駕照「比大學還難考」，起初限住家附近行駛，過些時間才能逐步擴大範圍，進而取得合格資格；台灣駕照也應分級，直到取得的合格駕照。此外，全民都應固定年限換照並聽講習，而不是駕照到手就一路開到七十歲。至於交通部擬讓無照駕駛罰鍰無上限，蔡中志認為，危險駕駛不只無照，應考慮周延，有邏輯、系統性修法。

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