自由日日Shoot》民團提3訴求 促駕照全面回訓

新北三峽重大車禍引起社會關注。行人零死亡推動聯盟及下一代人本交通 促進會昨日舉辦「保護下一代」遊行，號召群眾上街，從立法院走至交通 部，訴求交通工程改革，駕照全面回訓。 （記者方賓照攝）

2025/05/26 05:30

交通部︰安全是共同目標 蒐集各界意見 納施政參考

〔記者蔡昀容、陳奕劭／綜合報導〕新北三峽重大車禍震驚社會，加上後續接連發生高齡駕駛事故，引起討論。路權團體昨辦「保護下一代」遊行，號召群眾上街，從立法院走至交通部遞交陳情書，訴求交通工程改革，駕照全面回訓。交通部表示，持續蒐集意見，納入施政參考。

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民團提出三訴求，包括「駕駛人全面回訓」，制定所有駕駛的回訓、分級、定期換照制度；「改革高齡換照制」，透過具鑑別度檢核，檢驗駕駛能力及身心狀況；「交通工程改善」落實行人友善區、通學區，防護柵、減速帶設計應法制化。

下一代人本交通促進會理事巫愷政表示，現行高齡換照者為七十五歲以上，且僅體格檢查及認知測驗，而非檢視駕駛能力，毫無鑑別度；此外，交通部提出改革方案，其中實地訓練僅肇事紀錄者才要做，「這算哪門子的改革」！行人零死亡推動聯盟理事林柏勛認為，全面實施駕照分級回訓及嚴格記點取締，才能確保駕駛素質，不應針對特定年紀族群。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，交通工程設計，如行人優先區、通學區規劃等，以提醒駕駛減速。台灣可參考國外，要求車輛使用防意外暴衝裝置。

籲強制險理賠 上修至5百萬

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，汽機車強制責任險近卅年未改，最高僅賠兩百萬元，按現今物價難以照護受害者及其家庭，呼籲上修至五百萬。

公共運輸及監理司副司長胡迪琦代表交通部收下陳情書。她指出，安全是大家共同目標，會蒐集各界意見，納入未來施政參考。

三峽車禍頭七 民眾摺紙鶴祈福

此外，昨為三峽重大車禍頭七，「還路於民行人路權促進會」在事故現場發起追思活動，許多小朋友、大學生和民眾到場摺紙鶴祈福，留言牆上的追思小卡寫著「學姐！在天上要當快樂的天使喔！」、「三位天使！我想替這片土地向妳們道歉」，傳遞哀思之情。佛光山金光明寺也在北大國小體育館舉行「消災祈福灑淨佛事」，約三百位民眾為罹難者祝禱。

昨為三峽重大車禍頭七，許多小朋友、大學生和民眾到場摺紙鶴，傳遞哀 思之情。 （記者陳奕劭攝）

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