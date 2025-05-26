高山茶都選址 梅山太平村爭取舉辦

嘉義縣梅山鄉太平村長嚴清雅，爭取在以雲梯遠近馳名的太平村舉辦高山茶都活動。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/26 05:30

村長強調有太平雲梯、觀景台地景地貌優美 可供茶席使用

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣辦「世界搏茶會」自二○一九年易名為「高山茶都」後，都選址在中埔鄉農會金蘭分部，曾有民代建議可另覓地點提升活動能見度，梅山鄉太平村長嚴清雅近日拋出今年搏茶會移師太平舉辦的建議，他舉出太平雲梯及周邊景觀台等優美地景地貌供茶席使用等特色，堪稱名副其實的高山茶都。

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嘉縣府：中埔農會金蘭分部最適合

縣府文化觀光局長徐佩鈴回應說，考量場地交通的可及性、腹地空間、場地基礎設施、停車空間、雨備方案及緊急事件處置等各面向條件，仍以中埔農會金蘭分部最適合舉辦搏茶會。

徐佩鈴指出，以歷年搏茶會舉辦經驗，展會期間，需大型的展示空間及攤商用地，加上攤商、工作人員及運送物資車輛就超過百輛，需就近停靠展場，難以用接駁方式處理，太平位處山中村落，較無寬闊平整空間可資配合。

回顧搏茶會舉辦場地，二○一六年起在六腳鄉蒜頭糖廠，自二○一九年易名為「高山茶都」後，都選址中埔鄉農會金蘭分部。

展場需寬闊平整空間和便利交通

嚴清雅認為，在太平舉辦搏茶會優點多，首先其位於梅山鄉中心點，距離國道三號梅山交流道僅卅分鐘車程，沿途景觀秀麗，為國際性特色景觀公路；其次太平開發至今有三百年歷史，為台灣最古老山村聚落，也是特色高山老街，各樣建築坐落其間，極具觀光價值。

嚴清雅說，梅山太平山以東七村茶園景觀特殊，在太平舉辦搏茶會，又有太平雲梯及周邊景觀台等優美的地景地貌供茶席使用，堪稱名副其實的高山茶都。交通劣勢只要在嘉義高鐵、嘉義火車站、梅山設接駁站，估計約六十輛中巴就足以將大量遊客接駁至太平。

徐佩鈴說，今年底搏茶會仍規劃在中埔農會金蘭分部舉辦，該處緊鄰國道三號頂六交流道，區內有四百個停車位，外部接駁區距離僅約四百公尺，交通便利性及停車空間條件尚難以被取代。

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